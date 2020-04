Les ventes d’iPhone en Chine n’ont baissé que de 1% au premier trimestre 2020 dans un marché qui a connu une baisse annuelle de 22%. Tout le mérite revient aux ventes en ligne et surtout au grand succès de l’iPhone 11.

Les nouvelles données publiées par Counterpoint Research indiquent que les ventes de smartphones en Chine au cours des trois premiers mois de 2020 ont diminué de 22% sur un an. Février a été le mois le plus difficile avec -35% par rapport à 2019. Cependant, les ventes d’iPhone n’ont baissé que de 1% sur un an.

Les données montrent que tous les fabricants ont subi de lourdes pertes de ventes au cours des trois premiers mois de 2020, à l’exception de Huawei (+6%).

L’analyste Ethan Qi a expliqué qu’Apple et Huawei « avaient réussi à maintenir ou à augmenter leur part de marché au cours de la même période de l’année dernière, dépassant clairement le marché global au premier trimestre 2020. Les ventes de smartphones Huawei ont enregistré une croissance de 6% d’une année sur l’autre et les ventes d’iPhone ont légèrement diminué de 1%, tandis que leurs homologues ont subi une baisse des ventes à deux chiffres ».

L’iPhone 11 a été le smartphone le plus vendu au premier trimestre, surpassant tout autre appareil vendu en Chine : « Les consommateurs ont continué à acheter des iPhone sur les plateformes de commerce électronique malgré la fermeture des magasins Apple en Chine en février. »

Si l’on considère les seuls smartphones haut de gamme, Apple reste en première place sur le marché chinois. Un résultat encore plus surprenant si l’on considère que l’iPhone 11 est un appareil 4G, alors qu’en Chine il existe déjà plusieurs modèles 5G en vente à des coûts inférieurs à 400 $, tels que le Vivo Z6 5G, le Xiaomi K30 5G, le Realme X50 5G et le ZTE AXON 11 5G

Counterpoint estime cependant que la crise est de retour et que le marché des smartphones recommencera à croître à partir du prochain trimestre.