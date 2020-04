Apple s’appuie sur TSMC pour fabriquer ses puces de série A, tirant parti des technologies déployées par le plus grand fabricant indépendant de semi-conducteurs au monde. Selon des rumeurs, TSMC travaille déjà sur le processus de production à 2 nanomètres.

En 2019, Apple était l’un des deux fabricants de smartphones à pouvoir utiliser les processeurs 7 nm de TSMC. La puce A14 prévu pour l’iPhone 12 sera toujours produite par TSMC, mais avec un processus de production de 5 nm.

L’iPad Pro de prochaine génération sera probablement alimenté par un processeur de 5 nm, et le premier iMac d’Apple, et peut-être un modèle de MacBook, probablement équipé de processeurs ARM à 5 nm, arrivera également plus tard cette année.

En décembre, le vice-président principal des opérations de TSMC a déclaré que les puces avec un processus de fabrication de 3 nm entreraient en production d’ici 2022,. Mais aujourd’hui, la société a annoncé qu’elle était déjà allée plus loin et avait commencé la recherche et processus de fabrication de développement de puces à 2 nm. Et il semble que l’objectif ne soit pas de s’arrêter là.

Cela signifie que le premier iPhone avec un processeur de 2 nm pourrait arriver en 2024.