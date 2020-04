Le système d’infodivertissement d’Apple fait un bon dans le temps. Porsche a rendu CarPlay disponible sur certains véhicules plus classiques des années 60.

Pour le moment, les nouveaux systèmes CarPlay ne sont disponibles qu’en Europe (mais bientôt aussi aux États-Unis) à la fois pour les voitures avec la norme 1-DIN, telles que la 911 et d’autres modèles avec un emplacement autoradio plus étroit, et pour les modèles avec la norme 2-DIN comme les dernières 986 et 996 qui prennent en charge les autoradio plus grands. Le prix est d’environ 1350 euros pour le modèle 1-DIN et 1520 euros pour le modèle 2-DIN, prix évidemment en ligne avec les normes premium du constructeur automobile bien connu.

Malgré l’incompatibilité évidente d’un écran tactile avec un style plus rétro, Porsche a quand même réussi à proposer un design très élégant. Le constructeur automobile a également intégré d’autres fonctionnalités plus modernes telles que la navigation intégrée et l’audio numérique DAB.