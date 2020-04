Après une longue attente et une phase de tests, le titre multijoueur Dead By Daylight Mobile est enfin disponible sur l’App Store.

Dead By Daylight est le titre d’horreur multijoueur très apprécié de Behavior Interactive sur consoles et PC, faisant évoluer au fil du temps une communauté de joueurs actifs respectables. La formule asymétrique choisie par l’équipe de développement place quatre survivants sur une map dont le but sera d’activer les générateurs et d’atteindre l’une des sorties situées sur la carte. Pour donner du fil à retordre aux joueurs, il y aura un tueur sanglant qui devra attaquer tous les survivants les empêchant de s’en sortir indemnes.

Le tueur est évidemment contrôlé par un joueur en chair et os (d’où l’asymétrie due à la conformation 4 contre 1 des équipes) et peut être choisi parmi une large sélection qui comprend également un tueur bien connu et célèbre du monde du cinéma comme Michael Myers, Amanda Young, Ghost Face, la Demogorgone et bien d’autres. Le jeu offre à l’intérieur un système de progression mais surtout la possibilité de jouer avec vos amis, une possibilité pour l’instant reléguée uniquement à la plateforme mobile. L’absence de la plateforme croisée ne vous permet pas non plus de profiter des DLC déjà achetés sur d’autres plateformes. Ce manque se fera sans doute sentir si vous êtes déjà un joueur expérimenté. Selon les récentes déclarations de l’équipe, ce manque devrait cependant être aplani au cours de l’année.

Dead By Daylight Mobile nécessite iOS 11 ou une version ultérieure et est disponible pour iPhone, iPad et iPod touch. Contrairement à son homologue sur PC/console, le titre est disponible gratuitement, avec des achats intégrés. Êtes-vous prêt à vous échapper ou serez-vous massacré par le sanglant tueur de service ?

Dead By Daylight Mobile – GRATUIT