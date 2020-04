Disponible depuis août 2019 aux États-Unis, l’Apple Card en titane s’affiche sous un nouveau jour dans un joli concept. Le Youtubeur Volodymyr Kurbatov s’est amusé à entremêler une vraie Apple Card à la réalité augmentée.

Et si l’Card pouvait afficher de nombreuses informations à l’aide de l’AR. Ici, Volodymyr propose des idées vraiment intéressantes : transactions financières, soldes du compte, ou encore la gestion du plafond.

Techniquement, il est déjà possible d’avoir de telles informations grâce au développement d’une application iOS dédiée. Mais le plus pratique serait, par exemple, qu’Apple lance ses lunettes AR. Ainsi, les utilisateurs pourraient accéder à ces informations simplement en plaçant l’Apple Card à hauteur des yeux.

S’il n’est ici question que d’un concept, on peut clairement imaginer qu’une telle chose arrive à un moment donné. D’autant qu’Apple est désormais, et plus que jamais, engagée dans la technologie AR et VR. Alors pourquoi pas ?