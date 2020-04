Dans un nouveau brevet, Apple envisage d’introduire la charge sans fil inversée sur la future gamme MacBook.

La technologie de charge sans fil inversée permet à l’appareil qui en dispose de recharger un autre appareil avec une charge sans fil, simplement en le plaçant sur le dessus. Il s’agit d’une technologie déjà présente sur certains smartphones Samsung et Huawei. D’ailleurs, beaucoup l’attendaient également sur la gamme iPhone 11. Malheureusement, cela ne s’est pas produit. Apple juge inutile d’équiper ce type d’appareil avec cette technologie. Au contraire, la société considère qu’elle serait plus approprié sur un ordinateur portable.

Le brevet du jour imagine un ordinateur portable avec une surface capable de recharger sans fil un autre appareil. Que ce soit un iPhone ou une Apple Watch. Nous pouvons voir ici comment il serait possible de recharger un appareil simplement en le posant sur les deux côtés du pavé tactile, ou à l’arrière du MacBook.

Dans la partie supérieure, il serait possible de recharger une Apple Watch ou un iPhone, tandis que dans la partie inférieure, il serait plus pratique de recharger un iPad. Cela serait possible grâce à l’utilisation d’un revêtement spécial en titane illustré dans le brevet “Surface texturée pour pièces en titane”. Ce brevet concerne les techniques de gravure d’une surface d’un substrat en titane. Plus spécifiquement, il se réfère aux systèmes et méthodes pour obtenir une finition de surface mate pour le substrat en titane qui pourrait être appliqué à l’Apple Watch, l’iPhone, l’iPad et le Mac.

Évidemment, nous vous rappelons qu’il ne s’agit pour le moment que d’un brevet. Il n’y a donc aucune certitude qu’Apple adopte réellement cette technologie à l’avenir sur ses appareils. À l’heure actuelle, la charge sans fil inversée est encore une technologie immature, il est donc possible que la société décide de l’adopter lorsqu’elle sera plus mature.