Cinq mois après son lancement, le service de streaming vidéo Disney+ a dépassé les 50 millions d’abonnés dans le monde.

Comme le rapporte Deadline, début février, Disney+ comptait 28,6 millions d’abonnés, ce qui signifie que le service de streaming a gagné 21,4 millions d’abonnés au cours des deux derniers mois. Une grande partie de la poussée est attribuée au lancement de Disney+ dans d’autres pays, comme la France, l’Italie, le Royaume-Uni, l’Allemagne et la Suisse.

Les 50 millions d’abonnés dépassent même les attentes de Disney. En effet, lors de la présentation du service, la société avait estimé qu’il aurait entre 60 et 90 millions d’abonnés d’ici la fin de 2024. Si la croissance se poursuit de cette manière, Disney atteindra cet objectif dès la fin de cette année.

Apple TV+ n’a cependant pas encore publié d’informations sur le nombre d’abonnés, bien que beaucoup aient activé le service en profitant des 12 mois gratuits accordés à tous ceux qui ont acheté un nouvel appareil auprès de la société. Cela signifie qu’il faudra plus d’un an pour disposer de chiffres précis sur le paiement des abonnés Apple TV+.

Par rapport au service Apple, Disney+ propose beaucoup plus de contenu, y compris des productions originales telles que la série Mandalorian, tous les films Disney des grands classiques aux dernières sorties, tous les films et séries de l’univers Marvel, les documentaires Nagional Geographic, tous les épisodes Les Simpsons, tout l’univers de Star Wars et au-delà.

Quant aux prix, Disney+ peut être testé gratuitement pendant 7 jours. Par la suite, le coût est de 6,99 € par mois ou 69,99 € par an avec la possibilité de visualiser du contenu sur quatre appareils simultanément.