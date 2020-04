Axios a publié un nouveau rapport qui montre comment les principales entreprises technologiques s’organisent pour proposer des alternatives numériques aux stages d’été. Parmi elles, il y a Apple.

Comme indiqué par Axios, Apple s’est engagée à embaucher plus de 1 000 personnes pour les stages l’été prochain. Alors que des entreprises comme Google, Twitter, IBM et Microsoft ont décidé d’organiser exclusivement des stages numériques et en ligne, Apple a déclaré vouloir héberger des stagiaires pendant au moins une partie de l’été, évidemment si cela peut se faire en toute sécurité.

Apple a également ajouté que pour tous les stagiaires qui seront embauchés pendant l’été, « toutes les précautions et solutions actuellement adoptées par le personnel de l’entreprise seront suivies en réponse à l’épidémie en cours ».

Si les conditions ne le permettent pas, Apple optera pour une alternative en ligne.