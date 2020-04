Après la version iPad en février, Feral Interactive annonce aujourd’hui que Company of Heroes sera également publié sur iPhone et Android plus tard cette année.

Développé à l’origine par Relic Entertainment et publié par SEGA pour Windows, ce jeu de stratégie a déjà été porté sur iPad par Feral Interactive. Le studio gérera également les versions iPhone et Android.

Company of Heroes met les joueurs aux commandes de deux compagnies de soldats américains. Votre objectif est de diriger l’équipe dans une campagne qui commence le jour du débarquement en Normandie.

Repensé et optimisé pour les appareils mobiles, le titre peut compter sur une interface utilisateur particulièrement intuitive. Elle permet aux joueurs d’exécuter des stratégies en temps réel. Elle s’adapte aux changements sur le champ de bataille. À vous de vaincre les forces ennemies pour achever la libération de la France.

Company of Heroes sera un titre complet, disponible sur l’App Store pour 14,99 €. Le jeu ne contiendra aucune forme de microtransaction. Et bonne nouvelle, les joueurs sur iPad pourront installer la version iPhone sans frais supplémentaires.