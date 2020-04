Apple a officiellement lancé la campagne America’s Food Fund sur GoFundMe, en collaboration avec plusieurs partenaires tels que Leonardo DiCaprio, Laurene Powell Jobs et la Ford Foundation.

Le projet America’s Food Fund vise à fournir de la nourriture aux personnes dans le besoin aux États-Unis. Les dons iront aux organisations à but non lucratif World Central Kitchen et Feeding America.

Dans le dernier épisode d’Oprah Talks Covid-19 disponible sur Apple TV+ aux États-Unis, Oprah Winfrey a expliqué en détail tous les objectifs du projet. Elle s’est entretenue via FaceTime avec différents partenaires impliqués. Winfrey a également fait don d’un million de dollars.

En présentant cette initiative, Tim Cook a déclaré ce qui suit:

« Personne ne peut bien vivre s’il n’a pas un accès suffisant à la nourriture, et nous ne pouvons surmonter cette crise que si nous nous assurons que chaque personne dispose des éléments essentiels dont elle a besoin pour prendre soin d’elle-même, de sa famille et des personnes les plus faibles. World Central Kitchen et Feeding America font un travail héroïque, et en ce moment, s’il y a une leçon que nous devons apprendre, c’est que nous sommes plus forts et moins vulnérables lorsque nous nous soutenons les uns les autres. »

Actuellement, plus de 12 millions de dollars de dons sont arrivés sur GoFundMe.