Avec iOS 13.4.5, Apple a facilité le partage des musiques d’Apple Music dans les stories d’Instagram et Facebook.

La seule nouveauté fonctionnelle de la première bêta d’iOS 13.4.5 concerne le menu de partage sur Apple Music. Il est désormais possible de partager ce que vous écoutez dans les stories d’Instagram et Facebook. Avant cette mise à jour, les utilisateurs devaient utiliser des applications tierces pour partager de la musique sur Instagram et Facebook.

Pour partager l’aperçu d’une chanson, les utilisateurs doivent sélectionner l’option “Partager” dans le menu Apple Music. À ce stade, les icônes Facebook et Instagram apparaîtront, juste en dessous de la barre de partage AirDrop et Contacts. Le partage avec Instagram et Facebook générera automatiquement une image montrant la couverture de l’album, le nom de la chanson et un arrière-plan de la taille appropriée.

En partageant sur Facebook ou Instagram, un lien sera créé dans les stories qui permettra aux autres utilisateurs d’écouter la chanson sur Apple Music. Si un utilisateur est abonné au service, il pourra écouter la chanson entièrement.

La fonctionnalité n’est actuellement disponible que dans iOS 13.4.5 bêta 1.