Avec l’iPad Pro 2020, Apple a présenté le nouveau Magic Keyboard dont le logo arrière est orienté horizontalement. Auparavant, l’option opposée était préférée. Est-ce là un premier signes de la façon dont Apple imagine l’iPad du futur ?

Un nouveau brevet montre un iPad avec une caméra frontale insérée horizontalement, sur le côté le plus long de l’appareil.

Cette position semble certainement plus naturelle lorsque vous utilisez l’iPad comme ordinateur portable, notamment avec le clavier et le trackpad. Une utilisation sur laquelle Apple semble vouloir se concentrer de plus en plus. En effet, iPadOS 13.4 prend pleinement en charge l’utilisation de la souris et du trackpad Bluetooth.

Pour cette raison, il semble presque logique de déplacer la caméra TrueDepth sur le côté horizontal. L’utilisateur utilisera potentiellement l’iPad en mode paysage plus longtemps qu’avec une utilisation traditionnelle. Aussi parce que travailler avec des tablettes et des claviers et avoir en même temps un appareil photo sur le côté gauche n’est pas très confortable.

Le brevet note également la présence d’une encoche près de la caméra, mais ce n’est probablement qu’un élément temporaire inclus dans le brevet, car les cadres de la tablette Pro actuelle contiennent tous les éléments sans problème.