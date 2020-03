La version 2.12 d’Apple Configurator est disponible, l’application qui intègre les fonctions nécessaires pour configurer et gérer les flottes d’iPhone et iPad dans les écoles ou les entreprises.

Cette application vous permet de configurer plusieurs appareils connectés au Mac via USB avec des paramètres, des applications et des données spécifiques pour les étudiants, les employés ou les clients.

De plus, Elle vous permet de mettre à jour le logiciel, installer des applications et des profils de configuration, renommer et modifier des fonds d’écran sur les appareils, exporter des informations et des documents liés à l’appareil et plus encore. Vous pouvez également examiner n’importe quel appareil pour afficher ses détails, tels que le numéro de série et les adresses matérielles, les applications et profils installés et leur journal de console.

Apple Configurator 2 fait partie du programme d’enregistrement des appareils pour automatiser l’enregistrement MDM, ainsi que du VPP (Volume Purchase Program) pour distribuer en continu les applications de l’App Store. Le nouvel assistant de préparation simplifie la supervision et la configuration des différents appareils iPad achetés pour une classe d’école ou l’enregistrement de nombreux appareils sur le serveur MDM pour une gestion continue. L’éditeur de profil de configuration intégré prend en charge la création et la modification de profils avec les paramètres de la version la plus récente d’iOS.

La version 2.12 ajoute la prise en charge de la récupération du micrologiciel sur Mac Pro (2019) et l’accès aux sites Web via TLS 1.0 et 1.1.

Entre autres nouveautés :

VPN : configurez l’exigence du fournisseur pour une connexion « SSL personnalisée ».

VPN : configurez les options réseau pour les connexions avec Cisco, Juniper, Pulse, F5,

SonicWall, Aruba, CheckPoint et « SSL personnalisé ».

Envoyez tout le trafic via la connexion VPN.

Exclure les réseaux locaux.

Apple Configurator 2 est disponible gratuitement sur le Mac App Store.