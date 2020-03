Apple a partagé la première bande-annonce officielle de la série humoristique Tying, qui sera disponible sur Apple TV+ dès le 1er mai.

Trying sera la deuxième comédie disponible sur la plateforme après Mythic Quest. Voici la présentation officielle :

« Tout ce que Jason et Nikki veulent, c’est un garçon. Mais c’est la seule chose qu’ils ne peuvent pas avoir. Avec Rafe Spall et Esther Smith, “Trying” est une nouvelle série comédie sur la façon de grandir, de s’installer et de trouver quelqu’un à aimer. La série est écrite par Andy Wolton. Elle sera la première produite au Royaume-Uni à faire ses débuts sur Apple TV+. »

Les premiers épisodes de Trying seront disponibles à partir du 1er mai.