Selon Bloomberg, l’iPhone 12 sera bien lancé à l’automne comme prévu, malgré l’épidémie du coronavirus qui affecte le monde entier. En revanche, les problèmes pourraient concerner les futurs produits prévus par Apple.

Bloomberg confirme que la production en Chine revient à la normale. De fait, cela permettra à divers fournisseurs Apple de livrer les commandes à temps. Apple devrait donc respecter son calendrier du lancement de l’iPhone 5G à l’automne. Il aura lieu entre fin septembre et début octobre, notamment parce que la production de masse ne commencera qu’en été.

Foxconn a récemment rouvert toutes ses installations. De plus, grâce à un programme de prix et de primes, le fournisseur a déjà recruté à temps les effectifs nécessaires à l’assemblage des futurs iPhone.

Le rapport de Bloomberg, parmi les sources les plus fiables au sujet d’Apple, dément partiellement les rumeurs des dernières semaines. Elles évoquaient un retard d’un ou deux mois à cause du Covid-19.

Apple devrait sortir quatre iPhone 12 : un modèle de 5,4″, deux versions de 6,1″ et un modèle de 6,7″. Tous les appareils embarqueront un écran OLED et la technologie 5G. Les modèles haut de gamme seront l’un des deux modèles 6,1 pouces et 6,7 pouces. Ces derniers disposeront d’une triple caméra arrière et en plus d’un capteur 3D (scanner de type LiDAR déjà vu sur iPad Pro 2020).

Les retards, ajoute Bloomberg, pourraient plutôt concerner les futurs appareils Apple. Plusieurs composants pourraient ne pas être encore prêts. Le fait que beaucoup de ces fournisseurs en dehors de Chine soient à l’arrêt pourrait entraîner des retards de plusieurs mois. Les futurs produits Apple pourraient alors ne sortir qu’entre la fin de l’année et le début de 2021.