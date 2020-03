Le quatrième épisode d’Amazing Stories qui s’intitule “Signes de vie” est désormais disponible pour les abonnés d’Apple TV+. En réveillant sa mère d’un coma de six ans, l’adolescente Alia a du mal à renouer avec une inconnue incapable de se souvenir du passé.

Dans le nouvel épisode, on retrouve l’actrice Sasha Lane (Hellboy 2019) et l’acteur Josh Holloway. Ce dernier a joué dans de nombreuses séries et films, comme NCIS, Colony ou encore Sabotage.

Amazing Stories est une série anthologique qui fait référence à la série du même nom sortie dans les années 80 et pour laquelle Spielberg a lui-même réalisé deux épisodes. Chaque épisode est donc à part entière, à l’exception d’un seul fil conducteur : transporter des personnages communs dans des mondes fantastiques, où l’imagination règne et les possibilités sont infinies.