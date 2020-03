Apple a publié aujourd’hui le premier trailer de “Defending Jacob”, la prochaine série à arriver sur Apple TV+. Elle sera consacrée à un meurtre dans lequel le fils d’un procureur de la République est arrêté en tant que suspect principal.

Dans ce thriller saisissant, un crime choquant affecte une petite ville du Massachusetts et une famille en particulier. Un procureur adjoint sera forcé de choisir entre son serment de soutenir la justice et son amour inconditionnel pour son fils.

“Defending Jacob” est basé sur le roman homonyme écrit par William Landay. Le rôle principal a été confié ) Chris Evans, mieux connu pour son rôle principal dans le film “Captain America” ​​et la série “Avengers”. On retrouvera également Michelle Dockery, connue pour “Downton Abbey”. Les autres acteurs incluent Jaeden Martell (“Knives Out” et “It CapitoloTwo”), J.K Simmons (“Oz” et “Counterpart”) et Cherry Jones (“Signs”).

La série Defending Jacob sera diffusée sur Apple TV+ à compter du 24 avril.