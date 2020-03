Selon DigiTimes, Apple accélère ses plans de diversification de sa production, de manière à être moins dépendante de la Chine. Apple aurait décidé de minimiser les risques de production en essayant de déplacer une partie de sa production hors de Chine. En fait des sources de la chaîne d’approvisionnement disent que la firme de Cupertino transfère une partie de la production d’iPhone en Inde.

En réalité, ce n’est pas quelque chose de complètement nouveau. Apple avait déjà commencé la production en Inde grâce à ses partenaires de production Foxconn, Wistron et Pegatron. Cette décision est intervenue en 2019 suite au différend commercial et économique entre les États-Unis et la Chine. L’administration Trump avait même mis en place des taxes pour les produits importés de Chine. Pour cette raison, Apple avait déjà commencé à chercher une alternative, si la situation entre les deux pays n’était pas résolue.

Puis, après des mois de négociations, les États-Unis et la Chine sont finalement parvenus à un accord commercial. Cela a permis de rassurer Apple qui n’était plus obligée d’accélérer le travail pour déplacer la production. De plus, l’Inde est toujours en retard sur la Chine en raison de la le manque de main-d’œuvre hautement qualifiée. Et les entreprises capables de produire des composants tels que des haut-parleurs pour smartphones ou casques sont très rares.

Malheureusement, en 2020, les choses ont empiré. En janvier, la pandémie du coronavirus a éclaté en Chine. Cette situation a littéralement bloqué le pays, puis bien d’autres, dont la France. Cela a causé des retards importants dans la production de certains produits Apple, comme l’iPhone SE 2 / iPhone 9, qui n’a pas encore été dévoilé.

Pour cette raison, il semble qu’Apple ait pris la difficile décision de devenir moins dépendante de la production chinoise. Son objectif premier est d’éviter des problèmes de production tels que ceux rencontrés récemment à l’avenir.

La transfert de production vers l’Inde reste aujourd’hui plus qu’incertaine, suite à l’instauration du confinement du pays durant les trois prochaines semaines. Apple va devoir probablement revoir ses plans, ou se patienter jusqu’à ce que la pandémie du Covid-19 soit maintenue. Ensuite, il sera possible pour Apple de poursuivre ses efforts de délocalisation de sa production de Chine vers l’Inde.