Grosse soirée en vue pour les utilisateurs puisque Apple vient également de déployer la version finale de macOS 10.15.4. Elle arrive en même temps que les version finales d’iOS 13.4/iPadOS 13.4 et watchOS 6.2.

Bien que plusieurs nouveautés soient au rendez-vous, attendez un peu de voir les premiers retours. Bien souvent, il y a des incompatibilités et d’autres bugs qui peuvent affecter votre machine ou créer des problèmes avec certaines applications.

Voici la liste de toutes les nouveautés

macOS Catalina 10.15.4 introduit le partage de dossiers iCloud Drive, les limites de communication avec Temps d’écran, l’affichage synchronisé des paroles dans Apple Music et plus encore. La mise à jour améliore également la stabilité, la fiabilité et la sécurité de votre Mac.

Finder

Partage de dossiers iCloud Drive à partir du Finder

Commandes permettant de limiter l’accès aux personnes invitées explicitement ou d’accorder l’accès à toute personne disposant du lien

Autorisations permettant de choisir qui peut apporter des modifications et télécharger des fichiers, et qui peut uniquement consulter et télécharger des fichiers

Temps d’écran

Limites de communications permettant de contrôler avec qui vos enfants peuvent communiquer et par qui ils peuvent être contactés durant la journée et pendant les temps d’arrêt

Contrôle des vidéoclips que vos enfants peuvent regarder

Musique

Affichage synchronisé des paroles dans Apple Music, avec la possibilité d’accéder directement au passage d’une chanson en cliquant sur les paroles correspondantes

Safari

Option permettant d’importer les mots de passe de Chrome dans votre trousseau iCloud pour procéder facilement au remplissage automatique des mots de passe dans Safari et sur tous vos appareils

Commandes vous permettant de dupliquer un onglet et de fermer tous les onglets qui se trouvent à droite de l’onglet actif

Prise en charge de la lecture HDR du contenu Netflix sur les ordinateurs compatibles

App Store avec Apple Arcade

Prise en charge des achats universels permettant d’utiliser une app participante sur l’iPhone, l’iPod touch, l’iPad, le Mac et l’Apple TV à partir d’un seul achat

Affichage des jeux Arcade auxquels vous avez récemment joué dans l’onglet Arcade pour que vous puissiez continuer vos parties sur l’iPhone, l’iPod touch, l’iPad, le Mac et l’Apple TV

Pro Display XDR

Modes de référence personnalisés que vous pouvez adapter aux besoins de processus particuliers en sélectionnant parmi diverses options de nuancier de couleurs, de point blanc, de luminance et de fonction de transfert

Accessibilité

Préférence « Pointeur de tête » permettant de déplacer un curseur à l’écran en fonction des mouvements précis de votre tête

Cette mise à jour comprend également des corrections de bogues et d’autres améliorations.