En plus d’iOS 13.4 et iPadOS 13.4, c’est au tour de watchOS 6.2 de sortir en version finale, pour le plus grand bonheur des propriétaires d’Apple Watch.

Parmi les nouveautés de cette nouvelle mouture, on note la possibilité de faire des achats intégrés depuis le poignet. Cette version permet également de rendre votre montre Apple un peu plus indépendant vis-à-vis de l’iPhone. Bien sûr, Apple a apporté des corrections de bugs et améliorations pour une meilleure stabilité du système.

Vous pouvez consulter nos précédents article sur le sujet à cette adresse. Pour installer watchOS 6.2, rendez-vous sur dans l’app Watch de votre iPhone, puis Général > Mise à jour logicielle. Cette version pèse 105 Mo.