La fonction CarKey sur laquelle travaille actuellement Apple permettra aux conducteurs d’utiliser leur iPhone comme clé numérique NFC. D’après le code d’iOS 14, il s’avère que BMW peut être le premier constructeur automobile à prendre en charge cette fonctionnalité.

En décembre, le groupe BMW a déclaré vouloir jouer un rôle de premier plan dans l’intégration des appareils intelligents sur ses voitures. Il souhaite de fournir aux clients un accès simple, connecté et “sans clé”.

De plus, BMW et Apple font partie du Consortium Car Connectivity qui travaille sur une norme unique pour transformer les smartphones en clés numériques. La clé numérique développée par le CCC vous permet de verrouiller et déverrouiller la porte. Elle permet également de démarrer le moteur et de partager l’accès à votre voiture avec d’autres via un smartphone. Contrairement à certaines solutions de télécommande Wi-Fi ou Bluetooth, cette technologie utilise la connexion NFC.

La version 3.0 de la clé numérique bénéficiera également de l’UWB, l’Ultra-Wideband qui garantit une plus grande sécurité et vitesse de connexion entre le smartphone et le véhicule. Cette technologie est déjà présente sur l’iPhone 11 et les modèles ultérieurs, et est actuellement exploitée par Apple pour la fonction AirDrop.

BMW intègre également l’UWB dans ses systèmes automobiles, confirmant que, techniquement, toutes les conditions sont réunies pour ce partenariat. iOS 14 en est une confirmation. Il est donc probable que les premières voitures à prendre en charge CarKey seront les BMW. À noter que cette fonction peut également être utilisée avec l’Apple Watch.

De plus, il ne sera pas nécessaire de s’authentifier avec Face ID. Le simple fait d’être à proximité de son véhicule avec son iPhone suffira. Par ailleurs, CarKey fonctionne de manière similaire aux cartes Transit Express. Cela signifie que même avec un iPhone déchargé, la clé NFC restera fonctionnelle.

Le processus d’appairage entre l’iPhone et la voiture sera effectué via l’application Wallet. Mais il sera aussi nécessaire d’avoir l’application du constructeur automobile pour procéder à la configuration finale. Les utilisateurs devront ensuite placer l’iPhone sur le lecteur NFC dans la voiture pendant le processus initial. Ensuite, CarKey sera disponible dans l’application Wallet. Enfin, il ne restera plus qu’à l’ajouter sur l’Apple Watch.

Un autre élément d’information intéressant est que CarKey peut être partagé avec d’autres personnes, par exemple avec des membres de la famille. Les conducteurs peuvent inviter d’autres personnes directement depuis l’application Wallet. Ainsi, le propriétaire pourra donner accès à la voiture sur leur iPhone et Apple Watch.