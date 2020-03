Dans les rumeurs du moment, il en apparaît une nouvelle qui concerne la future Apple TV 2020 dotée d’un stockage de 128 Go. Grâce à au passage du 64 Go au 128 Go, il est certain que vous aurez bien plus de place pour le téléchargement d’applications.

D’après iUpdate et The Verifier, cette Apple TV 2020 serait accompagnée de nouvelles fonctionnalités. Un mode “enfant” serait l’une d’entre elles et permettrait de contrôler les applications accessibles par vos bambins. La fonction “Temps d’écran” serait également dans les projets pour limiter le temps que passent vos enfants devant la TV. C’est clairement les mêmes que celles qu’on connait sur iOS.

Pour terminer, l’Apple TV 2020 pourrait sortir avant la fin de l’année, selon les mêmes sources. Bien que cela ne soit pas impossible, mieux vaut attendre la confirmation d’Apple.