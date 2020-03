Depuis le premier modèle lancé en 2007, l’iPhone s’impose aujourd’hui comme l’un des smartphones les plus prisés au monde. Ce produit phare d’Apple séduit entre autres pour son design épuré, sa puissance et sa simplicité d’utilisation. Cependant, comme vous le savez certainement, son prix et notamment celui des modèles les plus récents à l’instar de l’iPhone 11, n’est pas à la portée de toutes les bourses. En effet, certains modèles peuvent coûter l’équivalent d’un SMIC. Fort heureusement pour les amateurs de mobile de la célèbre marque à la pomme, cette dernière a récemment décidé de revoir sa politique de prix pour élargir sa clientèle et, par conséquent, booster ses ventes.

iPhone 11, vers des prix qui devraient passer sous la barre des 700 €

En perte de vitesse depuis la sortie de l’iPhone XR, jugé par de nombreux clients comme trop onéreux pour les performances offertes, Apple a décidé de changer de stratégie avec l’iPhone 11. Pour la première fois de son histoire, la firme californienne a diffusé la keynote de présentation en live stream sur YouTube. Outre les nouveautés et les points forts de l’appareil — double ou triple capteur au dos selon le modèle, capteur selfie de 12 MPx — elle a également attiré l’attention sur ce petit bijou technologique par son prix de lancement nettement inférieur à celui de l’iPhone XR à qui il succède.

En effet, les tout premiers propriétaires d’iPhone 11 ont pu s’acheter leurs smartphones sous iOS dès 809 €, soit 50 € de moins que l’iPhone XR à sa sortie. Et pour augmenter encore plus les ventes, la firme propose également de nouvelles facilités de paiement : vous pouvez désormais avoir votre iPhone 11 en le payant en plusieurs fois sans frais.

À l’heure actuelle, il est possible de trouver un iPhone 11 pas cher sur les sites marchands tels que les marketplaces e-commerce où vous pouvez faire de très bonnes affaires avec des smartphones à bas prix. Et pour cause, les prix des iPhone 11 ne sont plus ce qu’ils étaient en septembre dernier. Ils ont évolué en faveur des aficionados de la marque et affichent désormais une réduction d’au moins 7 %. En cherchant bien, il est possible de dénicher un iPhone 11 dès 716 €. Vous ferez ainsi près de 60 € d’économie.

Bien sûr, la version de base avec la plus petite capacité de stockage (64 Go) sera la plus abordable. Pour les versions Pro et Pro Max de l’iPhone 11, il faudra encore débourser plus de 1 000 €. D’après les experts, les prix des iPhone 11 devraient encore subir des baisses d’ici le mois de juillet. Ils devraient à partir du deuxième semestre de cette année 2020 passer sous la barre des 700 €.

Les prix des anciens iPhone s’écroulent suite à la sortie de l’iPhone 11

Mais actuellement, l’iPhone 11 n’est pas le seul smartphone du géant de Cupertino à subir des évolutions de prix. Comme à chaque nouvelle sortie, les anciens modèles connaissent également une révision de prix conséquente. Si, malgré les baisses de prix non négligeables appliquées à l’iPhone 11, ce smartphone reste hors de votre budget, le mieux est de vous tourner vers les modèles précédents.

Lancé en 2018 avec l’iPhone XS et XS Max, l’iPhone XR est depuis la fin 2019 disponible sur Apple Store à partir de 709 €, soit 150 € de moins que son tarif initial. Mais vous pouvez toujours comparer les sites revendeurs pour trouver des prix plus intéressants. En cherchant bien, vous pourrez vous en procurer un pour environ 600 €. Si utiliser un téléphone reconditionné ne vous dérange pas, vous pourrez même acquérir un iPhone XR pour environ 500 €.

Si vous souhaitez vraiment à acheter un iPhone neuf à moindre prix, l’iPhone 8 est tout indiqué. C’est actuellement l’iPhone le plus abordable d’Apple sur le marché. À la sortie de l’iPhone 11, le prix de l’iPhone 8 de 64 Go de stockage est passé à 539 €. Aujourd’hui, n’importe qui peut facilement en trouver un pour beaucoup moins cher.

Si vous vous intéressez aux autres gammes d’iPhone, sachez que vous ne pourrez plus en trouver auprès des réseaux officiels de la firme à la pomme. Le seul moyen de s’en procurer sera de passer par les revendeurs. Les iPhone 7 et 7 plus ainsi que les iPhone XS et XS Max rejoignent les anciens smartphones (iPhone 6, iPhone SE…) que la marque ne fabrique plus aujourd’hui. Ces modèles sont désormais vendus à 100 € de moins que leurs prix initiaux. Vous pouvez par exemple vous procurer un iPhone 7 chez un revendeur pour moins de 270 €, un iPhone 6S pour 179€ et un iPhone SE pour 134 € environ.

Et avec les sorties prochaines de l’iPhone 12 et de l’iPhone 9 prévues pour cette année, les prix de l’iPhone 11 et des anciens modèles devraient baisser encore plus. Selon les estimations, ces deux nouveaux smartphones en gestation seraient commercialisés respectivement à partir de 399 € et 800 €.

Tour d’horizon des caractéristiques de l’iPhone 11

Surtout connu pour ses capteurs, l’iPhone 11 présente également d’excellentes performances qui le placent comme un concurrent de taille pour les firmes coréennes et chinoises qui dominent le marché du mobile. Proposé dans 7 coloris différents, ce dernier né de la division mobile d’Apple combine du verre et de l’aluminium. Il embarque un écran Liquid Retina de 6,1 pouces. Il reprend par ailleurs le même design que l’iPhone XR.

Les ingénieurs d’Apple l’ont conçu pour être à la fois puissant et économe. Pour ce faire, ils y ont intégré la puce A13 Bionic. L’iPhone 11 peut ainsi faire tourner de manière fluide les jeux et les applications de réalité virtuelle les plus exigeants. Grâce à sa puce, il offre également de meilleures performances sur la reconnaissance faciale. Tu peux le déverrouiller facilement, quel que soit l’angle sous lequel tu présentes ton visage.

L’iPhone 11 rattrape son retard en termes de photos grâce à son double capteur qui offre une optique grand angle de 12 MPx. Tu peux ainsi réaliser des prises de vue avec plus de recul. Le très grand angle peut également être utilisé en mode vidéo, et ce, pour capturer une scène avec un champ de vision jusqu’à 4 fois plus vaste. Ce smartphone de luxe désormais abordable dispose aussi de son propre mode nuit qui s’active automatique, produisant des clichés de meilleure qualité lorsqu’il n’y a pas assez de lumière.