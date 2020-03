Avec iPadOS 13.4, vous pouvez utiliser n’importe quelle souris ou trackpad Bluetooth sur iPad, grâce au support natif et complet du curseur.

La prise en charge du trackpad et de la souris est disponible sur tous les iPad sous iPadOS 13.4. Notez que la Magic Mouse 2 et le Magic Trackpad 2 sont bien sur compatibles. CE support concerne également des souris tierces connectées via Bluetooth ou USB.

Pour utiliser ces nouvelles fonctionnalités, vous avez besoin de la dernière mise à jour iPadOS 13.4 sur iPad/Pro compatible. Celle-ci arrivera en version finale le 24 mars. Et de toute évidence, il vous faudra aussi une souris ou un trackpad Bluetooth.

iPadOS 13.4 intègre le support complet du curseur sur iPad, afin de faciliter certaines opérations telles que la sélection de texte ou l’édition d’images.

Comment connecter une souris ou un trackpad à l’iPad

Quelle que soit la souris ou le trackpad que vous utilisez, que ce soit d’Apple ou de fabricants tiers, le processus de configuration est le même.

Éteignez la souris ou le trackpad

Assurez-vous qu’ils ne sont pas associés à d’autres appareils tels que PC ou Mac. Si tel est le cas, dissociez-les du panneau des paramètres Bluetooth.

Rallumez la souris ou le trackpad

Sur iPad, accédez à Paramètres> Bluetooth

Dans la liste des appareils à associer, vous trouverez le nom de la souris ou du trackpad Bluetooth (par exemple, Magic Mouse)

Cliquez sur le nom de la souris ou du trackpad pour terminer l’appairage

Une fois que vous avez couplé votre souris ou votre trackpad, vous pouvez commencer à l’utiliser immédiatement. Lorsque vous n’utilisez pas la souris ou le trackpad, après quelques secondes, le curseur disparaît de l’interface. Le curseur réapparaît dès que vous cliquez ou déplacez la souris ou le trackpad.

Avec une souris, il suffit de la déplacer pour déplacer le curseur, comme sur le Mac. Le défilement est également activé, afin de faciliter la lecture des documents ou des pages Web. De plus, d’autres options sont activées avec le bouton droit : par exemple, en cliquant avec le bouton droit sur l’icône d’une application, vous verrez tous les raccourcis rapides directement depuis l’écran d’accueil. En sélectionnant un texte et en appuyant sur le bouton droit, le menu apparaîtra avec les fonctions “copier, coller, etc.”.

Les paramètres

La souris et le trackpad ont leurs propres options de paramètres spécifiques. Si vous avez une souris connectée, iPadOS affichera les options de la souris, idem dans le cas d’un trackpad connecté.

Avec le trackpad connecté, à partir des paramètres, vous avez la possibilité d’augmenter ou de diminuer la vitesse de défilement, de désactiver le défilement naturel, d’activer la fonction “Toucher pour faire un clic”, d’activer ou de désactiver le clic secondaire avec deux doigts.

Les mêmes options sont également disponibles lorsque vous connectez une souris, à l’exception de l’élément “Toucher pour faire un clic”.

Pour plus d’options, vous pouvez accéder aux paramètres d’accessibilité (Paramètres > Accessibilité > Contrôle du pointeur) où vous pouvez effectuer d’autres modifications. Cela comprend celles relatives à l’apparence du curseur : augmenter le contraste, choisir après combien de secondes pour masquer le pointeur, changer de couleur et la taille de l’étirement. De là, vous pouvez également modifier la taille du pointeur, activer ou non les animations et choisir la vitesse de défilement.

Au final, l’iPad devient petit à petit un ordinateur portable, bien qu’il reste encore du chemin avant d’oublier votre MacBook Pro.