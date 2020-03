Apple a récemment dévoilé son nouvel iPad Pro et pourtant, selon DigiTimes, il semble qu’un nouveau modèle d’iPad Pro 12.9″ avec écran mini-LED serait prévu d’ici la fin de l’année.

Apple préfère apparemment la technologie mini-LED au lieu d’OLED pour ses appareils de taille moyenne. Un nouvel “iPad Pro” pourrait donc voir le jour au quatrième trimestre 2020.

Selon le rapport, Apple serait ravie d’adopter la technologie mini-LED. Elle permet de concevoir des produits plus minces et plus légers. De plus, elle offre les mêmes avantages que l’OLED : contraste élevé, noirs profonds et moins énergivore.

Selon des sources du secteur, la technologie mini-LED devrait connaître une augmentation significative de son adoption. Apple investit dans la recherche et le développement d’appareils qui adoptent le rétro-éclairage des mini-LED. Davantage d’appareils dotés de cette technologie pourraient être commercialisés au cours des cinq prochaines années.

Entre 2020 et 2021, Apple devrait adopter une nouvelle technologie de mini-LED sur l’iPad Pro‌ 12.9 pouces. Il parle aussi de l’iMac Pro 27 pouces, un MacBook Pro 14.1 pouces, le MacBook Pro‌‌ 16 pouces, l’iPad de 10.2 pouces et l’iPad mini de 7.9 pouces.