Comme tous les vendredis (ou presque), Apple publie de nouveaux contenus sur Apple TV+. Parmi les sorties les plus importantes aujourd’hui, il y a The Banker avec Samuel L. Jackson et Anthony Mackie.

The Banker est un film qui raconte la véritable histoire de Bernard Garrett (Anthony Mackie) et Joe Morris (Samuel L. Jackson), deux entrepreneurs afro-américains qui tentent de lutter contre les préjugés raciaux dans les difficiles années 60. Les deux élaborent un plan brillant pour encourager l’intégration au logement et la possibilité de réaliser le rêve américain.

Le film a été retardé pour certaines accusations d’abus sexuels. La première prévue le 6 décembre a été annulée à la suite de certaines accusations de comportement sexuel inapproprié par le coproducteur et consultant du film Bernard Garrett Jr., fils du protagoniste de l’histoire racontée dans le film. Les accusations ont été portées par Cynthia Garrett, la belle-fille de Garrett Jr. Apple a décidé de geler le film bien que Bernard Garrett Jr. n’ait jamais été présenté dans le film. Il n’a participé qu’en tant que consultant et coproducteur.

Le troisième épisode de Amazing Stories est également disponible à partir d’aujourd’hui. Cet épisode, intitulé “Dynoman et le Volt“, met en vedette le regretté Robert Forster dans sa dernière performance. Forster joue un grand-père qui devient un super-héros quand lui et son petit-fils trouvent une vieille bague mystérieuse.

Enfin, et uniquement aux États-Unis, un nouvel épisode de Carpool Karaoke est disponible avec les principaux acteurs de Stranger Things.