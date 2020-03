En Chine, l’épidémie de coronavirus semble presque complètement vaincue, à tel point que toutes les usines ont repris leurs activités normales. Pour Apple, cela se traduit par une plus grande disponibilité des iPhone et des AirPods après les difficultés des dernières semaines.

Comme confirmé par Loop Ventures, Apple a résolu tous les problèmes de fourniture de deux produits fondamentaux pour son activité. Tout cela peut également être vu sur la boutique en ligne d’Apple, où les délais de livraison ont considérablement diminué au cours des derniers jours.

Dans les 16 pays surveillés, les délais de livraison de l’iPhone sont passés de 7 jours le 4 mars à seulement 2 jours aujourd’hui. Même pour les AirPods, les délais sont passés d’une moyenne de 10 jours à seulement 7 jours.

« Nous pensons que la plupart des délais de livraison plus courts sont liés au redémarrage de la production en Chine, et seulement dans une moindre mesure à une demande plus faible des utilisateurs dans le monde », écrit Gene Munster, analyste chez Loop Ventures.

Les améliorations des délais de livraison sont basées sur le suivi de l’iPhone 11 de 64 Go, de l’iPhone 11 Pro de 64 Go, des AirPods Pro et des AirPod 2 dans 13 pays.