Quand arrive le jour des nouveaux produits Apple, comme l’iPad Pro 2020 hier, nombreux sont ceux à se poser cette question : « J’achète ou j’achète pas ? »

Faut-il passer à l’iPad Pro 2020 ?

Difficile de répondre à votre place, tout dépendra de vos besoins ou encore de l’iPad (ou autre tablette) que vous avez déjà en possession. Plusieurs cas de figures peuvent se présenter, à commencer par ceux qui veulent toujours avoir le modèle le plus récent. Là, il ne leur reste qu’à revendre leur ancien iPad pour réduire le coût du nouveau. Cette opération peut s’avérer pratique si la vente se fait rapidement pour éviter une baisse importante de sa valeur. Plus vous attendrez, plus votre iPad perdra en valeur, mais je ne vous apprend rien.

Après, il y a les utilisateurs qui ont un réel besoin de performances accrues pour répondre à l’exigence de leurs travaux sur iPad. Cela peut concerner les professionnels de la photo, les graphistes et autres designers qui aiment avoir un support durant leurs déplacements. Bien sûr, nous ne pouvons pas passer à côté des gamers qui ont eux aussi un vrai besoin de puissance pour jouer aux jeux les plus lourds de l’App Store. Avec les prétendus 6 Go de RAM des iPad Pro 2020, accompagnés de la puce A12Z Bionic, il est certain que l’expérience sera améliorée, de même pour la fluidité.

Sans oublier qu’il est désormais possible de jouer à des jeux PC sur iPad via différentes plateformes de streaming. Avec une telle machine en main, vos sessions de jeux n’en seront que plus agréables. Et si vous êtes abonnés à Apple Arcade, le nouvel iPad Pro sera également un bon compagnon de jeu. Au fil du temps, Apple va étoffer son catalogue de jeux avec des titres de plus en plus lourds et plus aboutis graphiquement. Tout cela demandera de plus en plus de ressources.

Si vous êtes actuellement propriétaire d’un iPad Pro 2018 ou d’un iPad/Air récent, il n’est peut être pas nécessaire d’acheter le nouvel iPad Pro. Dans le cas du modèle Pro de 2018, ses 4 Go RAM offrent déjà suffisamment de performances pour répondre à la plupart des tâches. Mais encore une fois, on n’est pas à votre place. C’est à vous qu’appartient la décision de finaliser cet achat. Posez-vous les bonnes questions sur vos besoins réels.

