Hier, suite à la publication de la bêta 6 d’iOS 13.4, 9to5Mac a découvert dans le codes des informations concernant les iPad Pro 2020. Il apparaît que tous les modèles seront équipés de 6 Go de RAM, jusqu’alors réservé au modèle de 1 To de la précédente génération. Le firmware a également mis en lumière que la puce U1 serait aussi de la partie.

Plus de puissance pour des performances inégalées

Cette découverte reste encore à être confirmée, une fois les premières livraisons d’iPad Pro 2020 effectuées la semaine prochaine. Dans ce cas précis, il ne fera aucun doute qu’Apple a pour but de proposer une tablette puissante et inégalée en termes de performances. Son idée est de convaincre les utilisateurs de remplacer leur ordinateur par le nouvel iPad Pro. Une nouvelle vidéo atteste cette envie d’Apple.

Le modèle de 2018 permet déjà de profiter de hautes performances, avec ses 4 Go de RAM présents dans toutes les versions de stockage, à l’exception du 1 To. Avec 6 Go de RAM dans les modèles 2020, on peut donc s’attendre à davantage de puissance. De plus, Apple intègre désormais sa nouvelle puce A12Z Bionic. Celle-ci devra être soumiseà des tests en utilisation réelle afin de mieux appréhender les gains de performance, par rapport à l’A12X Bionic de la génération précédente.

9to5Mac a également découvert que la puce U1, déjà présente dans les iPhone 11/Pro, est logée dans la tablette. Cette puce pourrait avoir pour rôle d’améliorer AirDrop ou les capacités de réalité augmentée. En effet, l’iPad Pro 2020 embarque désormais deux capteurs photos ainsi qu’un scanner LiDAR. Reste maintenant à savoir précisément quel sera réellement le rôle de la puce U1.

Nous en apprendrons plus sur le sujet la semaine prochaine quand arriveront les premières commandes. Pour rappel, le prix débute à 899 € avec un stockage de 128 Go dans le cas du 11″. Comptez un prix de base de 1 119 € pour la version de 12,9″ en 128 Go.