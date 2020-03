En plus des nouveaux MacBook Air, iPad Pro et Mac mini, Apple propose de nouveaux bracelets pour Apple Watch et coques iPhone pour le printemps.

En particulier, nous trouvons de nouvelles couleurs pour les étuis en cuir et en silicone pour tous les modèles d’iPhone. Pour la version silicone, les couleurs Cactus, Pamplemousse, Bleu surf, Cream White et Noir sont proposées, les modèles en cuir restent inchangés. À ces versions “traditionnelles” s’ajoute l’étui Folio qui est proposée dans les couleurs Raspberry, Ocean, Peacock, Aubergine et Noir.

Parmi les bracelets Apple Watch, nous trouvons de nouveaux coloris Sport et Boucle Sport. Les bracelets sport sont proposées dans les nouvelles couleurs Cactus, Pamplemousse et Bleu surf. À ces versions traditionnelles s’ajoutent les modèles Nike Lime Blast, Aurora Green, Riviera Blue et Sand/Black.

En ce qui concerne le Boucle Sport, les couleurs Rayon de soleil, Vitamin C, Bleu surf, Vert néon et Rose néon sont ajoutées. De toute évidence, tous les anciens modèles restent disponibles.

Il y aussi du nouveau chez Hermès et pour le bracelet Boucle Moderne, ou encore le bracelet en cuir.

Les nouveaux accessoires iPhone et Apple Watch sont désormais disponibles à la commande en ligne sur l’Apple Store. Ils seront également bientôt disponibles dans les boutiques physiques.