Ils sont maintenant officiels. Apple vient d’annoncer l’arrivée des tout nouveaux iPad Pro 2020 et MacBook Air 2020.

Concernant l’iPad Pro, il embarque désormais une caméra à double objectif et un scanner LiDAR. Pour les performances, on peut compter sur le nouveau processeur A12Z Bionic. Apple a également sorti un nouveau Magic Keyboard équipé du rétroéclairage et d’un trackpad intégré.

La bonne nouvelle est que le prix est toujours de 899 €, mais avec un stockage doublé. Il passe de 64 Go à 128 Go. Nous reviendrons sur cet iPad Pro 2020 plus en détail dans un prochain article.

Apple a aussi annoncé un nouveau MacBook Air 2020 doté de 256 Go pour la version de base. C’est le double par rapport à la génération précédente. Vous pouvez également augmenter la capacité jusqu’à 2 To. La machine est équipée de CPU Intel Ice Lake de 10e génération de 2 ou 4 cœurs. Pour la partie graphique, il y a l’Intel Iris Plus Graphics pour laquelle Apple annonce 80% de performances en plus.

Quant au prix, il faudra débourser au minimum 1 199 €.