Cette année, Apple semble plus généreuse que jamais au niveau du stockage. Le Mac mini 2020 passe en effet à 256 Go en version de base. Auparavant, le prix était de 899 € avec 128 Go, contre 256 Go pour 929 € maintenant.

En revanche, il n’y a pas d’autres nouveautés, tant au niveau du design que pour la partie processeurs. Apple a fait le choix de garder la même configuration mais avec plus de stockage. C’est pas énorme, mais c’est déjà mieux que rien.

Si cette petite machine de bureau vous intéresse, vous pouvez d’ores et déjà la commander. Apple annonce une livraison à compter du 20 mars, ce vendredi.