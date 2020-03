Anker a dévoilé son nouveau système de caméra de sécurité eufyCam 2 qui prend également en charge HomeKit Secure Video d’Apple.

L’intégration d’eufyCam 2 avec HomeKit offre un niveau supplémentaire de convivialité et de sécurité pour les utilisateurs iOS. Par exemple, les clients peuvent utiliser l’application Home et Siri pour gérer et diffuser des vidéos en direct depuis l’eufyCam 2 sur iPhone ou iPad.

L’EufyCam 2 envoie des notifications avancées directement à l’iPhone ou à l’iPad chaque fois qu’elle détecte un mouvement, afin que les clients puissent voir immédiatement le flux vidéo en direct depuis l’écran de verrouillage de leurs appareils. L’eufyCam 2 sera l’une des premières caméras de sécurité à utiliser HomeKit Secure Video avec la mise à jour en cours de déploiement. Secure Video est une nouvelle API HomeKit qui propose une analyse vidéo sur l’appareil, envoyant un flux crypté à iCloud, afin que vous puissiez être sûr que personne n’espionne vos caméras de sécurité.

En utilisant l’application Home, les utilisateurs pourront voir des vidéos en direct de leurs caméras de sécurité et celles de 10 jours d’activité récente. Les clients avec le plan iCloud de 200 Go peuvent ajouter une caméra sans frais supplémentaires ; ceux qui ont un plan de 2 To peuvent ajouter jusqu’à cinq caméras. L’EufyCam 2 sera en mesure de détecter si elle voit une personne, un véhicule ou un animal avant d’envoyer en toute sécurité les vidéos sur iCloud. Cela garantit que les vidéos inutiles ne sont pas enregistrées.

La batterie de l’eufyCam 2 a une durée de 365 jours avec une seule charge. Les vidéos sont transmises et enregistrées en Full HD 1080p, même en vision nocturne lorsqu’il y a peu de lumière dans la maison.

› Pack eufyCam 2C avec 2 caméras : 209,99 € en cochant le coupon au lieu de 249,99 €

› Caméra supplémentaire eufyCam 2C : 99,99 €

› Pack eufyCam 2 avec 2 caméras : 493,15 €

› Caméra supplémentaire eufyCam 2 : 119,99 € en cochant le coupon au lieu de 149,99 €