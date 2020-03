Bien que l’iPhone 12 ne sortira que cet automne, les concepts imaginent déjà ce à quoi on peut s’attendre en terme de design. Celui du jour propose un iPhone 12 sans encoche, avec un écran vraiment très grand qui couvre pratiquement toute la face avant, avec des bords réduits au minimum. Le châssis latéral est plat, par opposition aux actuels iPhone 11 et 11 Pro.

Au lieu de l’encoche avec le système de reconnaissance faciale Face ID, on trouve un lecteur d’empreintes digitales positionné sous l’écran. Il s’agit d’une solution que de nombreux utilisateurs aimeraient voir sur l’iPhone. Toutefois, nous avons de sérieux doutes quant à une telle nouveauté dans les iPhone de 2020.

Au dos, nous pouvons presque parler d’un mélange entre l’iPhone 11 Pro et le Galaxy S20 Ultra. Il y a une coque arrière en verre avec une bosse rectangulaire, de couleur noire. C’est dans cette dernière que viennent se loger les trois capteurs classiques de taille standard, déjà vus avec l’iPhone 11 Pro et un quatrième capteur de type ToF 3D plus petit.

Enfin, le concept montre les trois couleurs disponibles : noir, blanc et or. Ce dernier coloris est vraiment trop accentué. Il y a peu de chances qu’Apple propose une telle couleur. En 2020, on aimerait bien avoir plus de choix, à la manière de ce que propose Apple pour l’iPhone XR.

Découvrez ce concept plus en détail dans cette vidéo :

Que pensez-vous de ce concept ? Est-ce qu’il vous ferait craquer ?