Finalement, l’iPhone 9 (ou iPhone SE 2), ne serait pas le seul à être prévu cette année. Selon une référence apparue dans le code d’iOS 14, Il serait accompagné d’un iPhone 9 Plus.

Ce modèle embarquerait un écran de 5,5 pouces, soit la même diagonale que l’iPhone 8 Plus. Quant à l’iPhone 9, la taille d’écran sera toujours de 4,7 pouces, identique à l’iPhone 8.

Pour la partie performance, la rumeur veut que ces deux appareils soient alimentés par le processeur A13 Bionic. Il s’agit de la même puce actuellement présente dans les iPhone 11/Pro. Clairement, les 9 et 9 Plus devraient offrir de belles performances, le tout à un prix plus abordable.

Pour ce qui est du design, il ne devrait pas y avoir de changements probants par rapport aux iPhone 8/8 Plus. Le bouton Touch ID sera toujours présent, pas de Face ID donc, tout comme les barres noires en haut et en bas.

Reste maintenant à connaitre le calendrier de lancement, ainsi que les prix qu’Apple pratiquera.