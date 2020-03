L’iPhone 12 équipé de la puce A14 pourrait bien être aussi puissant que l’actuel iPad Pro (2018) doté du SoC A12X. En effet, un score Geekbench montre des performances assez élevées : 1658 en mono-cœur et 4612 en multi-cœur.

De plus, il apparait que la puce A14 tournait à plus de 3Ghz, contre 2.65 GHz pour l’A13 présente dans les iPhone 11 Pro. À titre de comparaison, les scores Geekbench de l’A13 sont de 1300 en mono-cœur et et 3400 en multi-cœur. La différence entre l’A14 et la prétendue A13 est bien plus nette, qu’avec l’A12X de l’iPad Pro. Si les performances de l’iPad Pro se retrouvent dans l’iPhone 12, on peut donc s’attendre à un vrai gain à différents niveaux.

iPad Pro à gauche – iPhone 12 à droite

Pour l’heure, il est difficile de savoir si ces scores de l’A14 sont bien réels et non des faux. Ce qui est certain, c’est qu’Apple a déjà commencé ses depuis un moment, alors pourquoi pas. Il suffit d’attendre d’autres informations d’ici le lancement des futurs iPhone, pour avoir une confirmation.