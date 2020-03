Le gouvernement français est prêt à officialiser une condamnation contre Apple pour comportement anticoncurrentiel.

Tel que rapporté par Reuters, la sanction sera officialisée lundi ainsi que de plus amples détails sur les raisons de ce choix. La condamnation concernerait le « comportement anticoncurrentiel d’Apple dans son réseau de distribution et de vente ». Il est très probable que l’amende se réfère à la gestion de l’App Store. En plus du fait qu’il n’est pas possible pour les développeurs de distribuer des applications sur leur site ou sur des magasins alternatifs. Nous en saurons davantage lundi prochain.

Il y a quelques semaines à peine, la France a condamné Apple à payer 25 millions d’euros pour le problème de ralentissement de la batterie et de l’iPhone.