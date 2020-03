Apple a annoncé la signature de nouveaux accords importants qui garantiront la présence dans le catalogue Apple Music de toutes les productions des principales maisons de disques de classe mondiale.

Tel que rapporté par Finacial Times, nous parlons de labels du calibre de Universal Music, Sony Music et Warner Music. Ces accords de licence garantiront au service de streaming musical d’Apple la possibilité d’offrir à ses abonnés les chansons de Taylor Swift, Lizzo, Adele et bien d’autres.

Les accords de licence sont signés de manière cyclique par les deux parties afin d’établir différents aspects de la relation entre Cupertino et les labels. Ces aspects comprennent, par exemple, les redevances. Apple a signé des accords pluriannuels, jouant nettement devant son rival Spotify. Le service concurrent est en fait toujours en négociations avec Universal Music et Warner Music depuis environ un an et les maisons de disques ont prolongé les accords existants sur une base mensuelle, en attendant de nouveaux accords.

Apple Music continue de croître en dépassant le seuil de 60 millions d’utilisateurs payants. Ce chiffre est encore loin du record de 113 millions d’abonnés dépassé par Spotify au mois d’octobre.