Le cabinet d’études IDC a analysé la part de marché et les ventes mondiales pour 2019 et a annoncé les cinq principaux fournisseurs d’appareils portables de 2019. Apple reste en première place, suivi de Xiaomi.

Selon cette recherche, un total de 336,5 millions d’appareils portables ont été vendus en 2019. C’est une augmentation de 89,0% par rapport à 178,0 millions d’unités expédiées en 2018. Les écouteurs sans fil occupaient près de la moitié du marché, suivi par les smartwatches et les bracelets.

Apple se confirme également comme la reine incontestée du marché pour 2019 grâce à la popularité croissante de l’Apple Watch, des AirPods et des produits Beats. La firme enregistre une incroyable de croissance des ventes de 195,5% par rapport à 2018. Quant à Samsung, la société occupe la troisième place. Elle a connu une croissance surprenante de 156,4% sur un an. En deuxième place, nous trouvons Xiaomi, même s’il n’a pas marqué un taux de croissance aussi énorme par rapport à ses concurrents, mais a pu étendre sa présence en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.

En quatrième position, on retrouve le chinois Huawei, malgré les problèmes désormais connus avec le gouvernement américain, grâce à une forte performance sur le marché chinois. La société a même enregistré une croissance de 188% par rapport à l’année dernière. Cela en fait l’une des entreprises à la croissance la plus rapide en Chine.

Fitbit clôture ce classement en occupant la cinquième place pour 2019. Mais selon le rapport, l’avenir de l’entreprise est incertain en raison de l’acquisition par Google à l’automne dernier.

Pour tous les fournisseurs, il y a une constante. Il semble en effet que les gens soient fortement intéressés par l’achat d’écouteurs sans fil. Les ventes sont même passées de 27,4% au dernier trimestre 2018 à 48,1% au dernier trimestre de 2019.