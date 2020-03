Apple travaille sur une nouvelle série dramatique pour Apple TV+ appelée Suspicion, dont la casting inclura l’actrice Uma Thurman.

“Suspicion” est décrit comme un trhiller effréné à propos de l’enlèvement d’un garçon de 21 ans. Il s’agit du fils d’une importante femme d’affaires américaine incarnée par Uma Thurman.

« L’enlèvement de Leo dans un grand hôtel du centre de New York est capturé dans une vidéo qui devient immédiatement virale. Les quatre citoyens britanniques qui restent à l’hôtel deviennent immédiatement les principaux suspects. Et si j’étais juste au mauvais endroit au mauvais moment ? »

En plus d’Uma Thurman, la distribution sera composée de Kunal Nayyar (“The Big Bang Theory”), Noah Emmerich (“The Americans”), Georgina Campbell (“Black Mirror”), Elyes Gabel (“Scorpion”), Elizabeth Henstridge ( “Agents of SHIELD”) et Angel Coulby (“Dancing on the Edge”).

La série Suspicion est basée sur la série israélienne primée False Flag, dont Apple a acquis les droits en 2019.