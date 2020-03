Une nouvelle offre d’emploi publiée par Apple suggère que la société s’efforce de fournir des conseils de voyage et d’autres contenus éditoriaux dans Plans. Apple recherche en effet un “Product Manager – Maps, Writer / Editor” qui devra travailler dans les bureaux de Culver City en Californie pour « aider à construire et développer une nouvelle catégorie de contenu pour l’équipe d’Apple Plans ».

Cette offre indique qu’Apple Plans pourrait proposer un contenu éditorial organisé aux voyageurs et aux explorateurs de nouveaux endroits. Ce contenu aidera les utilisateurs à “explorer le monde”, étant donné qu’Apple souligne qu’aujourd’hui l’application n’est plus utilisée uniquement pour la navigation d’un point à un autre, mais aussi pour obtenir beaucoup d’autres informations.

Le candidat doit être un rédacteur passionné et voyageur : « … doit avoir une curiosité insatiable pour découvrir de nouveaux endroits et une grande passion pour raconter le monde de manière engageante ». Le candidat devra également « s’informer sur les tendances de l’alimentation, des voyages et du shopping ».

Cela signifie qu’Apple souhaite travailler sur de nouveaux contenus éditoriaux qui seront présents dans Plans. Google Maps propose déjà un petit contenu éditorial dans les guides locaux, mais Apple aimerait créer quelque chose de plus approfondi.

Actuellement, Apple intègre Siri Smart pour présenter aux utilisateurs de Plans une liste de “favoris” fréquemment consultés. Les utilisateurs peuvent également enregistrer manuellement leurs emplacements favoris dans un onglet “Collections”. Le service inclut les notes Yelp pour les restaurants et magasins à proximité, mais ne comprend pas les recommandations du personnel Apple.