Apple pourrait bien lancer ses nouveaux iMac et Mac mini très prochainement, à en croire CoinX. Il s’agit d’un utilisateur Twitter anonyme à qui l’on doit déjà plusieurs détails précis sur les produits Apple.

CoinX reste néanmoins avare sur les futurs iMac et Mac mini, pour lesquels il annonce seulement une sortie grand public pour “bientôt”. Rappelons tout de même que le dernier Mac mini n’a pas été mis à jour depuis 2018. Quant à les iMac 21,5 et 27 pouces, pas les Pro, ont été mis à niveau au printemps dernier avec des puces Intel de 6 et 8 cœurs et avec de nouvelles options graphiques Radeon Pro Vega.

La source évoque également dans son tweet que les nouvelles machines de bureau sortiront en même temps que le nouvel iPad Pro 2020. Ce dernier devrait d’ailleurs embarquer un triple caméra comme l’iPhone 11 Pro. De fait, on peut s’attendre à ce que les trois appareils soient présentés durant un même évènement…s’il a lieu.

iMac/Mac mini 🔜 — CoinX (@coiiiiiiiin) March 4, 2020

New camera on iPad 💯 — CoinX (@coiiiiiiiin) March 4, 2020

Là est la question : Est-ce qu’Apple organisera ou non sa keynote attendue en mars ? Avec l’épidémie du coronavirus rien est encore certain.