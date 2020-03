En attendant la WWDC 2020 pour découvrir la version officielle d’iOS 14, certains concepteurs imaginent déjà les possibles nouveautés.

Il reste à voir si l’urgence liée au coronavirus aura un impact sur le discours d’ouverture habituel, mais l’attente est toujours très longue pour ce que sera le nouveau firmware qui sera présenté par Apple. Le nouveau concept a été partagé par Advan sur sa chaîne YouTube et en un peu plus de 1 minute 30, il nous montre de nombreuses idées très intéressantes sur les solutions esthétiques et fonctionnelles qu’Apple pourrait adopter pour son prochain système d’exploitation.

Le concept illustre une nouvelle interface possible relative à un système de notifications rétractables, qui introduit un nouveau design au niveau de l’écran d’accueil. De nouvelles icônes encore plus minimales, une nouvelle grille plus étroite pour faire de la place à un plus grand nombre d’icônes et des masques escamotables contextuels pour les appels entrants (avec l’appareil déverrouillé) et Siri. Advan a pensé à un nouveau menu pour configurer l’application pour la navigation Web, la messagerie et la musique ainsi qu’un nouveau design pour Apple Music et le menu des paramètres.

Bien que réussi, ce concept d’iOS 14 est basé uniquement sur les idées du créateur. De fait, il n’est absolument pas certain que de tels changements soient au programme.