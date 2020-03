Lors de l’assemblée annuelle d’Apple avec les actionnaires le 26 février, Tim Cook a exprimé sa préoccupation pour leurs employés en Chine en raison de la récente crise du coronavirus.

La direction d’Apple a décidé d’envoyer à ses employés un colis contenant non seulement de la nourriture mais aussi des produits de santé et une surprise pour les plus petits. De nombreux employés et leurs familles sont en fait relégués chez eux en raison de la mise en quarantaine imposée par le gouvernement chinois pour faire face à l’urgence sanitaire liée au coronavirus, une situation impliquant des employés d’Apple dans la ville de Wenzhou et la province du Hubei.

En plus de certaines épiceries, le colis envoyé par Apple comprend également des masques, un désinfectant pour les mains, des lingettes désinfectantes ainsi qu’un iPad pour les plus petits, afin de permettre aux élèves de poursuivre leur scolarité depuis chez eux. La surprise a évidemment été très bien accueillie par les familles qui, avec le colis, ont également reçu une lettre de soutien qui leur était adressée directement par les dirigeants de Cupertino :

« Chers collègues du Hubei et de Wenzhou,

Nous espérons que vous retrouverez une bonne santé et une excellente forme. Depuis la dernière communication avec vous, nous avons appris votre grande force en ce moment difficile. Nous comprenons les difficultés que vous rencontrez et souhaitons vous apporter notre meilleur soutien, à vous et à vos familles. Le Hubei et la ville de Wuhan ont été durement touchés par l’épidémie de coronavirus, qui a fait jusqu’à présent 2 835 victimes en Chine.

Nous vous adressons nos meilleurs voeux au nom de toute l’équipe Apple, ainsi qu’un CareKit pour vous et vos familles. Dans le kit, vous trouverez plusieurs articles et un iPad qui peuvent être utilisés pour faciliter l’apprentissage en ligne des enfants ou pour les aider à passer du temps pendant leur séjour prolongé à la maison.

En outre, un certain nombre de services de conseil ont été spécialement préparés pour vous aider pendant cette période. »

L’épidémie de coronavirus a eu un impact terrible sur l’économie mondiale, y compris l’économie chinoise qui continue de connaître un moment difficile d’arrêt forcé de la production et qui pourrait également conduire à l’annulation de la WWDC 2020 prévue pour juin. L’espoir est évidemment que la situation s’arrange dans les plus brefs délais.