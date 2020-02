Plague Inc., un jeu de simulation de maladie populaire, a été retiré de l’App Store chinois, probablement en raison de l’épidémie de coronavirus actuelle dans le pays.

Ndemic, le fabricant du titre, a annoncé que Plague Inc. n’est plus disponible dans l’App Store chinois car il inclut du contenu illégal en Chine, comme établi par la Cyberspace Administration of China. Pour le moment, il n’est pas clair si cette décision est liée ou non à la situation actuelle dans le pays, en proie à l’épidémie de coronavirus, mais il est très probable qu’il existe des liens. En Chine, de nombreuses entreprises ont été contraintes d’arrêter la production et les répercussions, également économiques, ont été nombreuses.

We’re really sad to announce that Plague Inc. has been removed from the China App Store. This is completely out of our control and we are working to find a way to bring the game back to our players in China. Our statement here: https://t.co/oYkHHkMbgw pic.twitter.com/5wQ93NsCKw

— Plague Inc. / Rebel Inc. (@NdemicCreations) February 27, 2020