Le fabricant d’écran chinois, BOE, investit dans la création de lignes dédiées exclusivement à la production d’écrans OLED destinées aux iPhone.

BOE cherche toujours à devenir le troisième plus grand fournisseur de panneaux OLED pour Apple, avec Samsung et LG Display. Le plus grand fabricant d’écran en Chine travaille donc dur pour atteindre cet objectif et, selon un nouveau rapport, serait prêt à investir pour l’atteindre.

La société chinoise aurait donc réalisé d’importants investissements pour la construction de nouvelles usines et d’équipements pour les lignes de production des écrans OLED. Ces lignes seront consacrées exclusivement de la production de composants pour Apple. On s’attend à ce que dix nouvelles lignes soient construites à l’usine B11 dans la province chinoise du Sichuan. Il y aura également une ligne d’assemblage entièrement dédiée dans l’installation.

Malgré l’investissement dans de nouveaux équipements de production, Apple n’a pas encore signé de contrat avec BOE concernant la fourniture d’écrans OLED. La société chinoise pourrait encore devoir satisfaire pleinement aux critères de contrôle de qualité rigoureux d’Apple avant que la société ne décide d’accorder les premières commandes de composants. Cependant, il semblerait que ce ne soit plus qu’une question de temps.

Plusieurs sources de l’industrie ont rapporté que « Apple a récemment demandé au BOE de faire les préparatifs nécessaires concernant la fourniture de panneaux OLED ».

Si BOE répond à toutes les normes de qualité d’Apple, la firme de Cupertino devrait commencer à utiliser ses écrans OLED pour ses iPhone d’ici la mi-2021.