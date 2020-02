Netatmo a annoncé la compatibilité de sa caméra d’intérieure avec HomeKit Secure Video – la vidéo sécurisée HomeKit.

La mise à jour logicielle, gratuite et automatique, sera progressivement disponible à partir des prochains jours pour tous les appareils, y compris ceux déjà sur le marché, et permettra aux utilisateurs de lire les vidéos enregistrées par leurs caméras dans l’application Home et de les sauvegarder en toute sécurité dans iCloud.

La caméra d’intérieure de Netatmo est parmi les premières sur le marché à être compatible avec HomeKit Secure Video. Grâce à la technologie de reconnaissance faciale intégrée, l’appareil est capable de distinguer les visages connus des étrangers et d’identifier les mouvements inoffensifs. En fait, lorsque l’appareil photo détecte un inconnu, il envoie une notification instantanée au smartphone de l’utilisateur avec une photo et une vidéo de l’intrus.

HomeKit Secure Video offre aux utilisateurs un moyen sûr pour surveiller leur maison. Grâce à cette prise en charge, les utilisateurs peuvent désormais visionner des vidéos en temps réel et même un historique d’activité de 10 jours détecté par leur caméra vidéo dans l’application Home directement depuis leur iPhone, iPad ou Mac. Les propriétaires de Netatmo Smart Indoor Cameras pourront stocker les vidéos localement sur la carte microSD, incluses gratuitement dans les appareils, ainsi que sur iCloud. Pour une caméra compatible HomeKit Secure Video, un plan de stockage de 200 Go GBiCloud® est disponible gratuitement. Alors que le service 2 To fonctionne avec jusqu’à 5 caméras, tout cela sans aucun impact sur la limite de stockage iCloud de l’utilisateur.

HomeKit Secure Video vous permet de configurer l’Apple TV, le HomePod et l’iPad comme hub domestique, qui utilise la technologie de la caméra vidéo pour analyser en privé les activités détectées et comprendre s’il s’agit d’une personne, d’un animal ou d’un véhicule avant de les stocker sur iCloud et de les rendre visibles exclusivement à l’utilisateur.

La Smart Indoor Camera est disponible au prix de 182,12 € au lieu de 199 €.