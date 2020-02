Bien que la production ne soit pas encore revenue à la normale, les ventes d’iPad seraient en hausse en Chine, grâce au coronavirus.

La raison est liée fait que les gens sont confinés chez eux et qu’ils sont besoin d’un support pour continuer de travailler ou de suivre leurs cours. De nombreuses entreprises locales ont en effet ordonné à leurs employés de rester chez eux pour éviter davantage la propagation de l’épidémie.

La production quasiment à l’arrêt serait même bénéfique aux revendeurs qui facturent 15 à 30 $ de plus sur les prix initiaux des iPad. Principalement, ce sont les iPad de 32 Go et 128 Go de 10,2 pouces qui sont concernés par la hausse des ventes.

Comme le rapporte Digitimes, la production des usines chinoises serait à environ 30% de leur capacité. Pour répondre à la demande, Apple a transféré une partie de la production d’AirPods, iPad et Apple Watch de Chine à Taïwan. De son côté, Foxconn a déclaré avoir commencé à travailler sur des plans d’expansion pour des usines en dehors de la Chine. Cette solution aura certainement des effets bénéfiques même après l’épidémie de coronavirus. Apple sera notamment moins dépendante de la forte dépendance de la production dans un seul pays, la Chine.