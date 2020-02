Selon un nouveau rapport, Innolux, une société basée à Taïwan, fournira à Apple les écrans mini-LED du nouveau iPad Pro, attendu plus tard cette année.

Selon l’Economic Daily News, le fabricant aurait déjà envoyé des échantillons à Apple, qui se serait convaincue de confier l’approvisionnement à la société taïwanaise. L’écran LG et la solution d’interface générale (SIG) seront les autres fournisseurs de ces écrans mini-LED.

L’analyste Ming-Chi Kuo a précédemment déclaré qu’Apple prévoyait de commercialiser quatre à six appareils à écran mini-LED dans les deux à trois prochaines années. Parmi eux, un “iPad Pro” haut de gamme de 12,9 pouces prévu pour lancement au troisième trimestre 2020. Les écrans mini-LED amélioreront considérablement la productivité et l’expérience de divertissement. De plus, cette technologie permet également de concevoir des produits plus fins et plus légers, tout en offrant les mêmes avantages que les écrans OLED.

Selon les rumeurs les plus récentes, Apple pourrait présenter un nouvel iPad Pro au printemps 2020. Une possible keynote pourrait d’ailleurs se tenir le 31 mars. Pour le moment, il est impossible de confirmer qu’Apple présentera vraiment sa nouvelle tablette au printemps, pour un lancement au second semestre. Possible qu’il faille patienter jusqu’à l’automne pour l’iPad Pro 5G.