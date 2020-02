Alors qu’iOS 14 ne sortira officiellement que cet automne, une vidéo divulgue le possible multitâche du futur firmware. Il reprend la même interface d’iPadOS, le système de l’iPad.

Il s’agit de la première véritable fuite fiable qui concerne iOS 14. Elle a d’abord été dévoilée par Ben Geskin, une source très fiable en matière de rumeurs sur le monde d’Apple.

La photo montre l’interface multitâche sur un iPhone 11 Pro Max avec iOS 14. Les applications d’arrière-plan sont affichées dans une grille. Cela permet aux utilisateurs de sélectionner l’application qu’ils souhaitent mettre au premier plan.

De plus, lorsque vous faites défiler une application, l’écran devient plus sombre et affiche un bloc particulier qui bloquera probablement l’application sélectionnée dans la fenêtre multitâche. Il est également possible de fermer les applications avec un glissement vers le haut. En pratique, c’est une solution qu’Apple a déjà adoptée sur iPadOS.

When you swipe the app down, screen goes darker and it shows the lock above it, it locks and unlocks as you swipe down. Don’t know exactly what it will do, but I guess this might pin the app on the multitasking screen pic.twitter.com/5BhpoWd0k3

— Ben Geskin (@BenGeskin) February 23, 2020